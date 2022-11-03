В Петербурге выбирают перевозчика для социального такси

Конкурс стартовал сегодня, 1 августа, и продлится до 15 сентября.

Комитет по транспорту объявил о проведении отбора среди транспортных компаний на право предоставления в Петербурге услуг социального такси в 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства во вторник, 1 августа.

Прием документов на участие в конкурсе стартовал уже сегодня и продлится до 15 сентября, а итоги подведут 31 октября.

Важным условием является обязательное наличие в автопарке как минимум одного транспортного средства, которое предназначено для перевозки людей с ограниченными возможностями. Кроме того, у компании должны быть парковки для автомобилей, помещение и оборудование для их технического обслуживания. Водителям важно иметь стаж вождения более трех лет.

Напомним, что социальное такси предназначено для людей с ограниченными возможностями Северной столицы. Они оплачивают часть, а оставшееся (от 50 до 90%) берется из городского бюджета.

Подробнее со списком нужных документов и с условиями для участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте Смольного.

Ранее на Piter.TV: реформа такси в Ленинградской области наведет порядок на рынке транспортных услуг.

Фото: VODI.SU