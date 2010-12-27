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Новости Лента новостей
В Петербурге выбирают лучшие парки и сады
Сегодня, 17:26
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alexandra08
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В Петербурге выбирают лучшие парки и сады

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этом году в конкурсе появилась еще одна награда  - "Сад для всех", в которой будут представлены парки для людей с ограниченными возможностями.

В Петербурге пройдет конкурс  "Парад садов", который определит  лучших садоводов Северной столицы. Об этом сообщает издание "Мойка 78".  

Победителей выберут в номинациях "Исторический сад", "Сад цветов", "Уютный сад", "Креативный сад" и "Сад плюс".  В этом году в конкурсе появилась еще одна награда  – "Сад для всех", в которой будут представлены парки для людей с ограниченными возможностями.

В программу конкурса войдут парки и скверы площадью от 1,5 гектара. Судьи будут оценивать цветочное оформление, состояние деревьев и газонов, дорожек и тропинок и даже дизайнерское оформление сада.

Итоги конкурса будут подведены в сентябре. В прошлом году лучшим признали скверы  на Среднеохтинском проспекте, на Московском проспекте и Манежной площади, сад на пересечении проспекта Просвещения и улицы Ольги Форш и парк на пересечении Петербургского и Пулковского шоссе.

Ранее Piter.TV писал, что "Ленсвет" подсветит парки и улицы Петербурга.

Фото: Piter.TV

Теги: манежная площадь сквер , парад садов , парки и сады , сквер на московском проспекте
Категории: Новости СПб Лента новостей

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