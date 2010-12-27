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"Ленсвет" подсветит парки и улицы Петербурга
Сегодня, 22:47
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IRINA_CHALKINA
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"Ленсвет" подсветит парки и улицы Петербурга

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"Ленсвет" начнет отвечать за освещение всего Петербурга с 2019 года

ГУП "Ленсвет" станет полноправным осветителем всего Петербурга с 2019 года. Об этом сообщил его директор Сергей Мителев.

 

Это историческое событие! Передать все освещение Петербурга в одни руки собирались уже давно. Наша основная задача — давать людям свет, мы готовы к этой работе и на более широкой территории, заявил Мителев

Также глава компании отметил, что такое решение обсуждали ранее 2 июля, на совещании губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с членами правительства.

Сейчас "Ленсвет" подсвечивает 14 районов, а со следующего года к ним присоедениться еще 4. 

Фото: Pixabay

Теги: гуп ленсвет , ленсвет
Категории: Лента новостей Новости СПб

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