"Ленсвет" подсветит парки и улицы Петербурга

"Ленсвет" начнет отвечать за освещение всего Петербурга с 2019 года

ГУП "Ленсвет" станет полноправным осветителем всего Петербурга с 2019 года. Об этом сообщил его директор Сергей Мителев.

Это историческое событие! Передать все освещение Петербурга в одни руки собирались уже давно. Наша основная задача — давать людям свет, мы готовы к этой работе и на более широкой территории, заявил Мителев

Также глава компании отметил, что такое решение обсуждали ранее 2 июля, на совещании губернатора Петербурга Георгия Полтавченко с членами правительства.

Сейчас "Ленсвет" подсвечивает 14 районов, а со следующего года к ним присоедениться еще 4.

Фото: Pixabay