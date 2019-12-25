Почти 1 тыс. садовников наведёт порядок в парках и садах Петербурга

Основные работы по посадке деревьев и уборке мусора стартовали ещё неделю назад.

В понедельник, 26 сентября, в Северной столице стартовали осенние работы в парках и скверах. За приведение в порядок газонов и высадку деревьев отвечают 943 садовника. Об этом сообщила пресс-служба губернатора Петербурга.

Кроме того, в надлежащий вид планируют привести и городские улицы. Этим займутся 892 дворника на 440 спецмашинах.

Добавим, что старт работ был объявлен ещё 22 сентября. За неделю было посажено 36 кустов сирени, убрано 1,6 тыс. кубометров мусора из парков и помыты тротуары с помощью 30,7 тыс. кубометров воды и 11,5 тыс. литров специального шампуня.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербург до конца года поступит еще 207 современных автобусов.

Фото: Piter.TV