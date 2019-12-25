В Петербург до конца года поступит еще 207 современных автобусов

"Пассажиравтотранс" подвел итоги очередного аукциона.

В Петербурге подвели очередные итоги электронных аукционов на поставку новых автобусов большого класса. Об этом сообщил комитет по транспорту. В Петербурге будут курсировать 207 современных автобусов марок "ЛиАЗ", "НефАЗ" и "МАЗ".

Автобусы вмещают не менее 97 пассажиров. Кроме того, они являются низкопольными и комфортны для маломобильных граждан. Подвижной состав также оснащен двигателями с классом экологической безопасности Евро-5, кондиционерами и современными системами информирования, видеонаблюдения и устройствами для оплаты проезда.

Закупку проводил "Пассажиравтотранс". Новый подвижной состав приедет в Петербург до конца 2022 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что в районе "Чернышевской" запустят дополнительные автобусы из-за закрытия станции метро.

Фото: комитет по транспорту Петербурга