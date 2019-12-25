Петербуржцы выберут "самый новогодний" двор, дом и балкон

В Петербурге пройдет конкурс, в рамках которого выберут "самый новогодний" двор, дом и балкон. Об этом рассказали в пресс-службе губернатора Александра Беглова.
Инициатива проведения подобного конкурса принадлежит главе города. Участие в нем примут управляющие и общественные организации, а также инициативные петербуржцы.
Конкурс пройдет в два этапа. На первом определят победителей в каждом районе, на втором – они поборются за звание лучшего.
"Самый новогодний" двор, дом и балкон выберут сами петербуржцы. Голосование пройдет на официальной странице Жилищного комитета ВКонтакте.
Ранее мы писали, что в Петербурге впервые наградили победителей телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион".
Фото: pixabay.com
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