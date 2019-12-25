В Петербурге впервые наградили победителей телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион"

На вручение награды в Северную столицы приехали журналисты из разных регионов.

В Академической капелле 25 ноября состоялась XX юбилейная церемония вручения премии Всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-регион". Конкурс проводился по 18 номинациях, на них было подано 428 работ. В финал прошли 54.

Финал "ТЭФИ-регион" проходил в Петербурге впервые. Победителем в номинации "Ведущий информационной программы" стал заместитель генерального директора по общественно-политическому вещанию телеканала "Санкт- Петербург" Юрий Зинчук. Программа телеканала "Утро в Петербурге" была признана победителем номинации "Лучшая ежедневная утренняя информационно-развлекательная программа". Кирилл Набутов стал обладателем специального приза "ТЭФИ" за личный вклад в развитие российского телевидения.

Финалистов поздравили губернатор Петербурга Александр Беглов и спикер ЗакСа Александр Бельский. До избрания депутатом он курировал комитет по печати и взаимодействию со СМИ. Победители получили бронзовую статуэтку "Орфей" работы скульптора Эрнста Неизвестного.

Фото: администрация Петербурга