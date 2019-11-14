Видео: в Петербурге на "ТЭФИ-Регион" наградили лучших ТВ-журналистов

В конкурсе приняли участие телевизионные журналисты со всей России. В финал прошли 54 работы.

В Петербурге впервые наградили финалистов всероссийского телевизионного конкурса "ТЭФИ-Регион", на него прислали более 400 работ. Жюри оценивали телепроекты по 18 номинациям и двум тематическим направлениям: информационное и просветительское телевещание.

Конечно, творческим людям нужно признание, в данном случае нашим региональным коллегам со стороны мэтров федерального телевидения, которые были здесь, были в жюри. Я убежден, что региональные СМИ – это самое близкое любому простому человеку. Мы рассказываем новости нашей жизни, нашего двора, мы рассказываем про культуру, историю, традиции, про людей, которые живут в наших 85 субъектах Российской Федерации. Александр Малькевич, генеральный директор телеканала "Санкт-Петербург"

Победителей определяли заслуженные репортеры, ведущие, комментаторы и интервьюеры российского телевидения. Лучшим репортером признали Ольгу Заболотневу, которая рассказала историю девочки с ДЦП.

После того, как мы опубликовали выпуск, мы сделали сбор, потому что девочка искренне желала планшет, чтобы по каким-то играм изучать буквы, так как она не ходила в школу. После того, как мы подарили планшет, к нам обратились врачи и сказали "давайте, мы поможем". Ольга Заболотнева, редактор телевидения "Архыз-24", г. Черкесск

Конкурсанты приняли участие в образовательной программе, где с профессионалами обсудили достоинства и недостатки работ.

Моя боль – это утренние программы, я на них отработал более 10 лет, и к этой номинации я всегда трепетно отношусь. Но часто вижу там одно и то же. Хотелось бы, чтобы утренние программы росли. Александр Смол, телеведущий

Приз в номинации "Программа о спорте" получила передача "Овертайм", которая выходит на телевидение города Полевской. Первое место среди региональных интервьюеров занял журналист из Омска, он взял интервью у губернатора Александра Буркова. Телеканал "Санкт-Петербург" заовевал сразу две статуэтки: за лучшую утреннюю программу, награду ведущему информационной программы вручили Юрию Зинчуку. Также бронзового орфея завоевали журналисты из Улан-Удэ, Самары, Волгограда, Тулы.

Видео, фото: Piter.TV