В этом году не состоится церемония вручения ТЭФИ

При этом "ТЭФИ-Регион" (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября.

В этом году церемония вручения ТЭФИ не состоится. Об этом 24 августа рассказал специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

При этом "ТЭФИ-Регион" (всероссийский телевизионный конкурс) состоится, будет в Петербурге в конце ноября. Он пройдет в три этапа. А "большая ТЭФИ будет в следующем году".

Ранее в мае Швыдкой говорил, что церемонию вручения ТЭФИ перенесут до завершения "острой части" военной операции на Украине, потому что на данный момент ее проведение "неуместно".

ТЭФИ — премия за достижения в области телевизионных искусств. Премию учредил фонд "Академия российского телевидения" 21 декабря 1994 года. Победители награждаются бронзовой статуэткой "Орфей" работы Эрнста Неизвестного. В последний раз премия ТЭФИ проходила в 2019 году.

Фото: tefi.ru