В этом году поступило более 130 заявок.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что в Петербурге выберут лучшую семью 2019 года. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на председателя комитета по социальной политике города Александра Ржаненкова.

Известно, что заявки принимаются от многодетных семей. В этом году тема конкурса - "спортивная семья". В ведомство поступило более 130 заявок.

Это очень достойные семьи, в которых существуют традиции, в которых воспитываются здоровые, инициативные, креативные, спортивные, удивительные дети, которые знают цену дружбе, знают, к чему им стремиться сказано в сообщении

В комитете по социальной политике Северной столицы отметили, что победители отправляются на всероссийские соревнования.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга у заведующей детсада выявили открытую форму туберкулеза.

Фото:pixabay