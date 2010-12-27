Эту информацию от родителей воспитанников скрывали 2 недели.

В пятницу, 18 октября, стало известно о том, что в центре Петербурга у заведующей детсада выявили открытую форму туберкулеза. Об этом сообщает 78.ru со ссылкой на Управление Роспотребнадзора по городу.

По данным издания, эту информацию от родителей воспитанников скрывали 2 недели. В Ведомстве отметили, что инфекция не распространилась на других сотрудников и детей. Как оказалось, заболевшая редко контактировала с людьми. Женщину отправили на карантин на 9 месяцев.

В детском саду три раза провели дезинфекцию.

Ранее мы сообщали о том, что в заброшенном детском саду на Петроградке найдены документы с данными детей.

Фото:pixabay