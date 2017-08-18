В Петербурге выберут лучших молодых поваров, барменов и официантов

Конкурс будет проходить в два этапа.

Начинающих поваров, барменов и официантов проверят на соответствие современным требованиям работодателей. На конкурсе, который будет проходить в четверг, 20 июня, выберут лучших молодых специалистов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по труду и занятости Петербурга.

Принять участие в конкурсе смогут студенты колледжей по специальностям "повар", "бармен" и "официант". Участников ждет два этапа: тестирование, где предстоит ответить на 30 индивидуальных вопросов, а также практические задания, которые позволят выявить навыки и умения конкурсантов.

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