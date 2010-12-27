Россияне могут принять участие в чемпионате мира по вязанию под хэви-метал

Конкурс пройдет в финском городе Йоэнсуу 11 июля.

Граждане России подали заявки на участие в первом чемпионате мира по вязанию под хэви-метал. Об этом Piter.TV сообщили организаторы мероприятия.

Отмечается, что несмотря на то, что конкурс проводится впервые, он привлек внимание участник из разных стран мира. Помимо россиян в нем могут поучаствовать граждане Белоруссии, Нидерландов, Австралии, Великобритании, Японии, Латвии, Мексики, Швеции, Германии, Дании, США и Финляндии.

Для участия в ЧМ по вязанию под хэви-метал конкурсанту необходимо записать ролик, как он вяжет во время прослушивания композиции "Fight or Die" группы Maniac Abductor, и загрузить его на Ютуб. Лучшее по мнению жюри попадут в полуфинал состязания.

Чемпионат мира по вязанию под хэви-метал состоится в финском городе Йоэнсуу 11 июля. В полуфинале участникам предстоит вязать под самые тяжелые треки. Победитель конкурса получит уикенд в местном отеле.

Фото: открытые источники