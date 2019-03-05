В Петербурге выберут лучших киберспортсменов

Лучших спортсменов определит Федерация электронного спорта.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что Федерация электронного спорта при поддержке правительства Петербурга выберет лучших киберспортсменов. Об этом сообщает пресс-служба федерации.

Мероприятие по киберспорту "Городская лига Санкт-Петербурга" проведут в онлайн-формате. Известно, что соревнования пройдут с 13 по 22 ноября.

Отмечается, что соревнования пройдут сразу в трех дисциплинах: Hearthstone, Counter Strike: Global Offensive и World of Tanks. Участвовать будут горожане от 16 до 30 лет.

Ранее мы сообщали о том, что петербургский Политех переходит на дистанционное обучение.

Фото:pixabay