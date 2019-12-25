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Петербургский Политех переходит на дистанционное обучение
Сегодня, 15:28
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nastya960

Петербургский Политех переходит на дистанционное обучение

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Дистанционное обучение продлится до 6 февраля.

Ректор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого Андрей Рудской подписал приказ ввести с 16 ноября особый режим работы университета. Об этом сообщила пресс-служба высшего учебного заведения.

Студенты переходят на дистанционный режим учебы, а преподаватели и сотрудники начнут работать по комбинированному графику. Так планируется сократить число одновременно находящихся в помещении людей.

Дистанционное обучение продлится с 16 ноября по 6 февраля. Зимняя сессия будет проходить в режиме онлайн.

Студентам из других городов, проживающим в общежитиях, рекомендовано на данный период выехать на постоянное место жительства. Если студент уедет до 1 декабря, ему компенсируют расходы на дорогу.

Фото: pixabay

Теги: дистанционное обучение, политех
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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