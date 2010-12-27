Новостройки Петербурга поборются за статус лучшего объекта года

Лучшего застройщика выберут 5 июля.

В Санкт-Петербурге стартовал первый отборочный тур премии Urban Awards, который поддерживает российский Комитет по строительству. По результатам федеральной премии будут выбраны лучшие объекты недвижимости.

Как рассказали в пресс-службе комитета, первый этап конкурса завершится 11 мая. За предстоящие семь дней отберут 10 объектов в каждой номинации. На данный момент, из Северной столицы и Ленобласти отправили 86 заявок.

Жюри предстоит оценить объекты, попавшие в перечень, до 30 мая. Церемония награждения победителей состоится 5 июля. Победители получат статус "Лучший объект года".

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в Московском парке Победы помоют памятник Жукову.

Фото: Pixabay