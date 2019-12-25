В Петербурге вернутся к процессу по делу местной ячейки "Сети"*

В участии в *террористическом сообществе обвиняют двоих мужчин.

Во вторник, 25 февраля, второй западный окружной военный суд в Петербурге вернется к судебному процессу в отношении двоих местных фигурантов дела "Сети", запрещенной в России организации.

По обвинению в участии в террористическом сообществе обвиняют гражданина Казахстана Виктора Филинкова и петербуржца Юлия Бояршинова, мужчинам грозит до 10 лет тюрьмы. Кроме того, Бояршинов может получить до пяти лет лишения свободы за незаконное хранение взрывчатки. Следствие считает, что обвиняемые состояли в местной ячейке "Сети" и планировали совершить теракты во время президентских выборов в 2018 году или чемпионата мира по футболу. Филинков отрицает свою вину и, к тому же, заявил о пытках со стороны следователей. Бояршинов признал себя виновным, но заявил о смягчающих обстоятельствах.

Третьим фигурантом дела стал Игорь Шишкин, который признал вину и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве со следователем. В январе Шишкина признали виновным и отправили на 3,5 года в колонию общего режима.

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Фото: Piter.TV