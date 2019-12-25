Петербургские офтальмохирурги вернули зрение 15-летней девочке с редкой "неоперабельной" патологией

В петербургской клинике Микрохирургии глаза имени академика Федорова произошло чудо – 15-летней девочке с редкой и "неоперабельной" патологией удалось вернуть зрение.

Таисия Ягуткина из Казахстана столкнулась с тяжелой проблемой стекловидного тела на сетчатке глаза, которая привела к полной потере зрения. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург".

Офтальмохирурги клиники решили взяться за сложную операцию и справиться с вызовом. Процедура была проделана с мастерством и заботой, и уже через месяц после вмешательства уровень зрения пациентки вернулся до приемлемых 20%.

Сначала я практически ничего не видела, а потом зрение начало постепенно появляться. Ну, конечно, это безусловно радость, которую не передать словами Таисия Ягуткина, пациент МНТК "Микрохирургия глаза имени академика С.Н.Федорова

Для Таисии этот успех стал особенным подарком, ведь 7 августа она отмечает свой день рождения.

Ранее сообщалось, что в Петербурге программа бесплатного скрининга рака лёгкого спасает жизни людей.

Фото: pxhere