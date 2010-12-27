ЦИК рассмотрит предложение Горизбиркома Петербурга.

В Петербурге вдвое увеличится количество ТИКов. С таким предложением в ЦИК России обратилась городская избирательная комиссия. Специалисты предложили новую схему размещения избирательных комитетов по региону. На данный момент в городе их 30. Количество центров могут увеличить до 64. Чиновники отметили, что при этом муниципальные избирательные комитеты упразднятся.

Семь новый ТИКов появятся в Невском районе Петербурга, шесть - в Калининском, Выборгском, Приморском и Фрунзенском районах. По четыре новых избиркома расположатся в Красногвардейском, Кировском и Красносельском районах, а по три - в Московском, Василеостровском и Центральном районах. Двумя новыми избиркомами порадуют жителей Пушкинского, Колпинского, Адмиралтейского, Петродворцового и Петроградского районов. В Кронштадте и Курортном районе будет по одному дополнительному избиркому.

Ранее Piter.tv писал о том, что председателя коломенской УИК уволили из-за фальсификаций на выборах.

Фото: Piter.tv

