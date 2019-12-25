В Петербурге спрос на жилье упал в два раза

В Петербурге однако ждут скорого роста спроса.

В период пандемии коронавируса спрос на жилую недвижимость в Петербурге снизился почти в 2 раза по сравнению с "докоронавирусными" показателями. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета по строительству города Евгения Барановского.

Барановский отметил, что спад спроса находится на уровне 50-55%. Однако, чиновник надеется, на скорый рост спроса.

Мы сейчас сравниваем по месяцам, но все-таки хочется верить, что те федеральные меры, которые были приняты правительством, позволят выйти на константу прошлого года. Евгений Барановский

Также зампредседателя комитета по строительству рассказал, что статистика заключения договоров долевого участия в строительстве показывает положительную динамику.

Ранее Смольный опубликовал список предпринимателей, которые получат отсрочку по аренде.

Фото: Piter.TV