Смольный опубликовал список предпринимателей, которые получат отсрочку по аренде

Петербургский комитет имущественных отношений (КИО) составил перечень предпринимателей, которые смогут получить отсрочку по арендной плате за городскую недвижимость или полное освобождение от нее. Список опубликовали на сайте комитета в разделе "Меры поддержки в связи с пандемией COVID-19".
В перечне бизнесменов, которые могут получить отсрочку по арендной плате по договору, оказалось порядка 1500 предпринимателей с 3246 договорами, а полностью освободиться от платы смогут чуть больше тысячи бизнесменов с 2200 договорами. Смольный поддержит тех, кто занимается транспортными перевозками, стоматологическими, бытовыми, социальными услугами, розничной непродовольственной торговлей и еще рядом областей. В списке можно отыскать себя по номеру договора, ИНН или наименованию.
Для получения отсрочки, сообщили в комитете, предприниматель должен фактически использовать арендуемое здание под свою основную деятельность, а сам вид деятельности должен считаться льготным согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Ранее петербургский предприниматель рассказал о своей работе в период кризиса.
Фото: Piter.TV
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