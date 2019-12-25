Петербургский предприниматель рассказал о своей работе в период кризиса

Европейский опыт дает надежду на восстановление ситуации и в России, считает

В материале РБК Петербург о своей работе в период кризиса рассказал бывший совладелец Sela Аркадий Пекаревский. В комментарии изданию он сообщил, как на его бизнес повлиял мировой кризис, вызванный пандемией коронавируса COVID-19.

Предприниматель заявил, что некоторые направления его бизнеса просели, но в некоторых удается придумать что-то новое. В частности "встал" бизнес по сдаче помещений в аренду, при этом производство продуктов питания живет и намерено выпускать нечто новое, "оживление" началось на рынке коттеджного строительства.

Бизнесмен выразил надежду на восстановление ситуации в России, обращая внимание на ситуацию в Израиле, где люди "уже лежат на пляжах".

Фото: Piter.tv