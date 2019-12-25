В настоящее время созданы три вида рекомбинантных белков, которые поступили в Научно-клинический центр физико-химической медицины ФМБА.

В понедельник, 23 марта, стало известно, что в Петербурге вакцина от коронавируса прошла первую фазу. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.

"Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом", —заявила Скворцова.

Известно, что испытания вакцины от COVID-19 завершатся в июле этого года. А фармацевты её получат примерно через 11 месяцев.

Ранее мы сообщали о том, что петербургская компания в три раза увеличит производство антисептиков.

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