В понедельник, 23 марта, стало известно, что в Петербурге вакцина от коронавируса прошла первую фазу. Об этом сообщила руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
"Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом",
—заявила Скворцова.
Известно, что испытания вакцины от COVID-19 завершатся в июле этого года. А фармацевты её получат примерно через 11 месяцев.
Ранее мы сообщали о том, что петербургская компания в три раза увеличит производство антисептиков.
Фото:pixabay
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