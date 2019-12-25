Петербургская компания в три раза увеличит производство антисептиков

Ежегодно предприятие выпускает 3,5 миллиона флаконов популярного препарата "Хлоргексидин".

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что петербургская компания в три раза увеличит объемы производства антисептиков. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно, что каждый год петербургское предприятие выпускает 3,5 миллиона флаконов "Хлоргексидин". Также компания производит около 25 антисептических средств.

Отмечается, что предприятие посетил Александр Беглов. Губернатор изучил все этапы производства препаратов.

Ранее мы сообщали о том, что власти Петербурга составили план по развитию транспортной системы.

Фото:pixabay