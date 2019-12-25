Плановый объем финансирования составил 149 млрд рублей, 112,6 млрд рублей из них — за счет бюджета.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что Власти Петербурга составили план по развитию транспортной системы. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Известно о том, что на заседании с докладом выступил председатель комитета по транспорту Александр Головин. Смольный обсудил подведение итогов государственной программы по развитию транспортной системы города.

Известно о том, что объем финансирования составил 149 млрд рублей. При этом 112,6 млрд пошли на решение этого проекта из бюджета Петербурга.

Ранее мы сообщали о том, что в метро Петербурга появилось 12 составов нового поколения.

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