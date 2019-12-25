На сегодняшний день обеспечена бесперебойная перевозка пассажиров в метрополитене.

В понедельник, 23 марта, стало известно о том, что в метро Петербурга появилось 12 составов нового поколения. Об этом сообщает на заседании правительства по подведению итогов госпрограммы по развитию транспортной системы города.

Председатель комитета по транспорту Александр Головин отметил, что в настоящее время закуплены не только новые подвижные составы метро, но и станции "Петроградская" и "Рыбацкое" оснащены платформами для маломобильных пассажиров.

Также город закупил 16 низкопольных троллейбусов и 21 трамвай.

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Фото:Piter.TV