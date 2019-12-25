В Петербурге к параду Победы подготовили 30 танков Т-34

Танки разобрали и собрали полностью заново.

На бронетанковом ремонтном заводе в Петербурге завершился капремонт 30 танков Т-34. Об этом сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Танки разобрали и собрали полностью заново. Детали очищали от ржавчины, красили заново, ряд деталей пришлось заменить на новые. После ремонта все танки прошли обкатку и скоро отправятся в Алабино.

В Подмосковье на этих танках начнут готовиться для участия в военном параде на Красной площади Москвы 9 Мая.

Названа дата премьеры Т-90М "Прорыв".

Фото: пресс-служба ЗВО