В Петербурге в воскресенье сохранится теплая погода

Днем температура воздуха составит до +8...+10 градусов.

В воскресенье, 31 октября, в Петербурге будет теплая погода. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу.

В ночь на 31 октября столбики термометров покажут до +5...+7 градусов. Днем температура воздуха составит до +8...+10 градусов. Обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть в юго-западном, южном направлении. Его скорость составит 4-9 метров в секунду.

Синоптики отметили, что атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее Piter.tv исследовал, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года.

Фото: Piter.tv