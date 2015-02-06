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В Петербурге в воскресенье сохранится теплая погода
Сегодня, 15:38
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В Петербурге в воскресенье сохранится теплая погода

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Днем температура воздуха составит  до +8...+10 градусов.

В воскресенье, 31 октября, в Петербурге будет теплая погода. Прогнозируется облачная с прояснениями погода. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Петербургу. 

В ночь на 31 октября столбики термометров покажут  до +5...+7 градусов. Днем температура воздуха составит  до +8...+10 градусов. Обойдется без существенных осадков. Ветер будет дуть в юго-западном, южном направлении. Его скорость составит 4-9 метров в секунду. 

Синоптики отметили, что атмосферное давление в течение дня будет слабо понижаться.

Ранее Piter.tv исследовал, как менялась среднесуточная температура в Петербурге за последние три года.

Фото: Piter.tv

Теги: климат, петербург, погода
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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