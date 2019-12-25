В Петербурге в воскресенье обещают дожди и +19

Днем температура воздуха составит до +17...+19 градусов.

В воскресенье в Петербурге, 22 августа, ожидают облачную с прояснениями погоду. В городе пройдут кратковременные дожди, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу.

Так, в ночь на воскресенье похолодает до +11...+13 градусов, в пригородах местами столбики термометров опустятся до +9 градусов. Днем температура воздуха составит до +17...+19 градусов.

Ночью подует юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем ожидается западный, северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем - слабо повышаться.

Ранее в воскресенье в Ленобласти обещают дожди и грозы.

Фото: pixabay