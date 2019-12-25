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В Петербурге в воскресенье обещают дожди и +19
Сегодня, 19:10
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В Петербурге в воскресенье обещают дожди и +19

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Днем температура воздуха составит до +17...+19 градусов. 

В воскресенье в Петербурге, 22 августа, ожидают облачную с прояснениями погоду. В городе пройдут кратковременные дожди, рассказали в ГУ МЧС России по Петербургу. 

Так, в ночь на воскресенье похолодает до +11...+13 градусов, в пригородах местами столбики термометров опустятся до +9 градусов. Днем температура воздуха составит до +17...+19 градусов. 

Ночью подует юго-западный, западный ветер со скоростью 3-8 метров в секунду. Днем ожидается западный, северо-западный ветер. Его порывы будут достигать 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление ночью будет мало меняться, днем - слабо повышаться. 

Ранее в воскресенье в Ленобласти обещают дожди и грозы.

Фото: pixabay

Теги: дожди, облачная погода, погода петербург
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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