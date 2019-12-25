На уборку Петербурга 23 февраля вывели более 70 машин

Большая часть из них не используется.

В воскресенье, 23 февраля, стало известно, что на уборку Северной столицы вывели более 70 машин, однако многие из них стоят без дела.

Это можно было узнать, обратив внимание на интерактивную карту города, предоставленную комитетом по благоустройству Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Утром, например, очищать городские дороги отправились 9 поливомоечных машин, но только две из них действительно используются. Первая, на момент написания, поливает Университетскую набережную, а вторая движется по проспекту Стачек

Подметательные, вакуумные и щеточные аппараты для уборки по большей части также не применяются.

Ранее мы писали, что в петербургском метро рассказали, почему для уборки используются опилки.

Фото: ut.kb.gov.spb.ru