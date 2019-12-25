В петербургском метро рассказали, почему для уборки используются опилки

Древесная стружка оказалась полезным и недорогим средством для наведения чистоты.

Пассажиры петербургской подземки каждый день замечают трудящихся в вестибюлях и на платформах уборщиков. Одни чистят полы специальной машиной, другие подметают ступени опилками. Кучки желтых древесных стружек – частая находка в метро. В пресс-службе подземки рассказали, для чего сотрудники используют столь странный материал.

Как выяснилось, опилки быстро и хорошо вбирают грязь и пыль. Влажная древесная стружка позволяет собрать пыль на ступеньках, а сухая напротив прекрасно справляется с разлитой на платформе жидкостью. Кроме того, опилки – экологичное средство, не вызывающее аллергии, в отличие от химических чистящих средств. Специализированные средства, однако, в подземке все равно используют, например, когда протирают прозрачные входные двери с отпечатками тысяч пальцев.

Уборка в метро ведется непрерывно: сотрудники чистят не только ступени, платформы и двери, но и стены с вагонами.

Ранее мы рассказывали, что у входа в вестибюль станции метро "Девяткино" с утра скопилась огромная очередь.

Фото: рixabay