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В Петербурге в ванне утонул годовалый малыш
Сегодня, 11:04
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alexandra08
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В Петербурге в ванне утонул годовалый малыш

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Трагедия случилась 16 августа в доме № 24 на улице Карла Либкнехта.

Полиция узнает обстоятельства смерти годовалого мальчика в Петербурге, сообщает издание "Мойка 78".

Трагедия случилась 16 августа в доме №24 на улице Карла Либкнехта. Полиция обнаружила труп годовалого ребенка, утонувшего в собственной ванной. Тело малыша направили в морг, где специалисты установят точное время смерти. Не исключено, что ребенок мог погибнуть в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Астрахани ребенок выпал из окна детского сада, воспитатели попытались скрыть факт падения.

Фото: pixabay.com

Теги: петербург утонул младенец в ванной , утонул ребенок
Категории: Новости СПб Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия

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