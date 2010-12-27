В Петербурге в ванне утонул годовалый малыш

Трагедия случилась 16 августа в доме № 24 на улице Карла Либкнехта.

Полиция узнает обстоятельства смерти годовалого мальчика в Петербурге, сообщает издание "Мойка 78".

Трагедия случилась 16 августа в доме №24 на улице Карла Либкнехта. Полиция обнаружила труп годовалого ребенка, утонувшего в собственной ванной. Тело малыша направили в морг, где специалисты установят точное время смерти. Не исключено, что ребенок мог погибнуть в результате несчастного случая.

Ранее сообщалось, что в Астрахани ребенок выпал из окна детского сада, воспитатели попытались скрыть факт падения.

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