В Астрахани ребенок выпал из окна детского сада, воспитатели попытались скрыть факт падения

В сети опубликовано видео с моментом падения ребенка из окна детского дошкольного учреждения.

Следственные органы проводят проверку после обращения гражданки после получения травмы 4-летнему малышу в детском дошкольном учреждении.

В ходе следствия было установлено, что 4-летний детсадовец забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка выдавилась, и малыш выпал из окна с высоты 1,8 метра. Ребенок получил травму бедра, хотя сам смог встать сразу после падения. Воспитатели детсада скрыли от матери факт падения из окна, сказав, что мальчик упал с лестницы.

Следствие изъяло записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что ребенок выпал из окна первого этажа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям персонала детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Астраханской области

Видео и фото: Следственный Комитет