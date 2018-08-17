Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 8:29
0
MShaffter
118
Код вставки плеера

В Астрахани ребенок выпал из окна детского сада, воспитатели попытались скрыть факт падения

0
 
 

В сети опубликовано видео с моментом падения ребенка из окна детского дошкольного учреждения.

Следственные органы проводят проверку после обращения гражданки после получения травмы 4-летнему малышу в детском дошкольном учреждении. 

В ходе следствия было установлено, что 4-летний детсадовец забрался на подоконник и облокотился на москитную сетку. Сетка выдавилась, и малыш выпал из окна с высоты 1,8 метра. Ребенок получил травму бедра, хотя сам смог встать сразу после падения. Воспитатели детсада скрыли от матери факт падения из окна, сказав, что мальчик упал с лестницы.

Следствие изъяло записи с камер видеонаблюдения, на которых видно, что ребенок выпал из окна первого этажа.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ходе проверки будет дана правовая оценка действиям персонала детского сада. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

СУ СК РФ по Астраханской области

Видео и фото: Следственный Комитет

Теги: астрахань , воспитатели скрыли факт падения , жесть , новости регионов , пострадал ребенок , ребёнок выпал из окна
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Новости России

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5