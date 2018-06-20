В Петербурге школьники угнали "Жигули" покойного мужчины

Похитители не смогли проехать и двух километров.

Последний день школьных каникул закончился для двух подростков и двух взрослых уголовным делом. Об этом пишет "Фонтанка".

В ночь с 30 на 31 марта возле дома №29 по улице Коллонтай полицейские остановили для проверки ВАЗ-2106. В машине правоохранители обнаружили веселую компанию: ученика восьмого класса и 23-летнего безработного парня. Компанию юношам составили две девицы — десятиклассница и девушка 22-х лет, которая нигде не учится. Документов на машину у молодых людей не было.

Под утро в полицию обратился мужчина и заявил, что после полуночи автомобиль его умершего отца угнали неизвестные. Как оказалось, это и были те "Жигули", в которых нашли подростков. Угонщики не смогли проехать и двух километров от места преступления, как их задержали стражи порядка. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы писали, что инвалид угнал семь иномарок в Невском районе Петербурга.

Фото: Piter.TV