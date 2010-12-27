Инвалид угнал семь иномарок в Невском районе Петербурга

В момент задержания грабитель сидел в угнанном авто с липовыми номерами.

Накануне в Северной столице задержали 53-летнего мужчину, инвалида третьей группы. Его подозревают в многочисленных угонах автомобилей. Об этом пишут "Невские новости".

На счету у подозреваемого как минимум семь краж, совершенных в Невском районе города. В момент задержания мужчина с 25-летним сыном находился в угнанном авто Ford Kuga с липовыми номерами.

Задержанный рассказал, что первый угон совершил в сентябре 2018 года. Тогда с проспекта Пятилеток он угнал новенький Ford Kuga белого цвета. После этого мужчина совершил еще шесть краж. В среднем он угонял по одному авто в месяц. Среди похищенных числится несколько машин марки Ford, Kia Rio и Hyundai Creta.

По каждому эпизоду было возбуждено уголовное дело по статье "Кража". Сын подозреваемого числится в деле как свидетель, но не исключено, что он тоже причастен к кражам. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что в центре Петербурга обчистили квартиру бизнесмена из Таиланда.

Фото: Piter.TV