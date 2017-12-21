Петербурженка заявила об угоне автомобиля спустя 10 лет после его пропажи

Петербурженка 10 лет "терпела", чтобы подать заявление в полицию об угоне грузовика.

Петербурженка заявила в полицию Адмиралтейского района об угоне автомобиля. Необычным в данной ситуации стал тот факт, что преступление произошло около десяти лет назад.

Сообщается, что женщина приобрела грузовик в 2006 году. В 2008 году “Скания” попал в ДТП. За ремонт транспортного средства владелица отдала 300 тысяч и еще 50 осталась должна автосалону в Шушарах. После этого она уехала в Ессентуки, “забыв” оплатить ремонт до конца. По возвращении, спустя пять лет пострадавшая не смогла найти свое авто. Чтобы осознать случившееся и подать заявление в правоохранительные органы, жертве понадобилось еще пять лет.