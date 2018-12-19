В Петербурге угнали дорогую иномарку с миллионами и бриллиантом в салоне

Ущерб хозяин машины оценил в 9 миллионов рублей.

В четверг, 5 декабря, полицейские Московского района получили сообщение о тайном угоне дорогостоящего автомобиля "Тойота Ленд Крузер Прадо", сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу. Владелец иномарки заявил, что в последний раз видел машину у многофункционального центра на Новоизмайловском проспекте.

Также хозяин "Прадо" сообщил, что в салоне автомобиля остались бриллиант стоимостью 1,5 миллиона рублей, цепочка из белого золота, почти 4 миллиона рублей наличными, а также личные вещи. Общий ущерб владелец оценил в 9 миллионов рублей.

Возбуждено уголовное дело о краже. Полицейские разыскивают угонщика.

Ранее выяснилось, что за текущий год в Петербурге задержали более 4,3 тысячи пьяных водителей.

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