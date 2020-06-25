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На Добролюбова "притерлись" многомиллионный McLaren и "Хендай"

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Водители в ДТП не пострадали.

Днем 25 июня на проспекте Добролюбова произошло "дорогое" ДТП: столкнулись автомобиль McLaren и "Хендай Туксон". В распоряжении Piter.TV оказались кадры неприятной встречи машины, стоимость которой измеряется десятками миллионов рублей, и ходовой иномарки.

Легкое столкновение произошло, когда "Макларен" разворачивался через две полосы и не усмотрел справа от себя торопящийся по своей полосе "Хендай". В соцсетях пользователи дружно проголосовали за то, что в аварии виновата дорогая иномарка, нарушающая правила дорожного движения.

Судя по видео, оба водителя в ДТП не пострадали и вышли выяснять ситуацию. Какие "травмы" получили автомобили, неизвестно.

Ранее мы рассказывали, как два каршеринга столкнулись на парковке ТЦ "Эврика".

Видео: Piter.TV

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / ВКонтакте

Теги: дорогостоящая иномарка, дтп
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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