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В троллейбусе при экстренном торможении пострадал кондуктор на перекрестке Жукова и Казакова
Сегодня, 10:21
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В троллейбусе при экстренном торможении пострадал кондуктор на перекрестке Жукова и Казакова

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Водителю пришлось резко затормозить из-за перебегавшего дорогу пешехода.

Рано утром в четверг, 3 мая, очевидцы сообщили в соцсетях о неприятном происшествии на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. К сожалению, без пострадавших не обошлось. 

Свидетели отметили, что пешеход перебегал дорогу на "красный", из-за чего водителю троллейбуса №41 пришлось применить экстренное торможение. 

Пешеход скрылся, кондуктор сломала ногу.

отметил петербуржец

В комментариях пользователи сети заметили, что пешеход остался цел и отправился по своим делам, а отвечать за пострадавших придется водителю. 

Ранее мы писали, что девятиклассник выпал из окна на Дунайском после несданного экзамена.

Фото: vk.com/spb_today

Теги: дтп, экстренное торможение
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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