В троллейбусе при экстренном торможении пострадал кондуктор на перекрестке Жукова и Казакова

Водителю пришлось резко затормозить из-за перебегавшего дорогу пешехода.

Рано утром в четверг, 3 мая, очевидцы сообщили в соцсетях о неприятном происшествии на перекрестке проспекта Маршала Жукова и улицы Маршала Казакова. К сожалению, без пострадавших не обошлось.

Свидетели отметили, что пешеход перебегал дорогу на "красный", из-за чего водителю троллейбуса №41 пришлось применить экстренное торможение.

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В комментариях пользователи сети заметили, что пешеход остался цел и отправился по своим делам, а отвечать за пострадавших придется водителю.

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Фото: vk.com/spb_today