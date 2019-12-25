В Петербурге в субботу сохранится морозная и снежная погода

Температура воздуха составит -10...-12 градусов.

В субботу, 6 февраля, в Петербурге сохранится морозная и снежная погода. По прогнозу главного специалиста центра "Фобос" Михаила Леуса, город останется под влиянием тыловой части циклона.

Температура воздуха в Петербурге составит -10...-12 градусов, по области может быть немного холоднее, до -14 градусов. Местами пройдет небольшой снег. Ветер подует с северо-запада с порывами до 8 м/с, атмосферное давление будет расти и составит 765 мм рт. ст.

В Екатеринбурге бельчонок предсказал позднюю весну.

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