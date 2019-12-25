В Петербурге в субботу ожидается жара и сильные осадки

В воскресенье жара спадет.

Холодный атмосферный фронт с запада станет причиной кратковременных дождей и гроз в Петербурге в субботу, 6 августа. Местами может пройти град. Об этом сообщил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

В первой половине дня ожидается погода с переменной облачностью. Днем в городе будет жарко: до +28...+30 градусов. В области прогреется до +31. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, при грозе может быть порывистым. Синоптик предупредил о том, что давление будет падать и окажется ниже нормы: на уровне 758 мм рт.ст.

В воскресенье похолодает, ночью пройдут дожди.

Накануне в Петербурге объявляли "оранжевый" уровень опасности из-за дождя.

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Фото: Piter.tv