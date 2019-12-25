В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень опасности из-за дождя

"Оранжевый" уровень означает опасную погоду с вероятностью стихийных бедствий.

В субботу, 6 августа, с 18 часов до полуночи 7 августа ожидается ухудшение погодных условий, предупреждает Смольный со ссылкой на данные Росгидрометцентра, а также региональное управление МЧС в своем телеграм-канале.

При "оранжевом" уровне опасности высока вероятность стихийных бедствий. В город придут ливни, грозы, град, ветер поднимется до 27 метров в секунду.

Горожан, в том числе водителей, просят быть внимательными и осторожными. Рекомендуется не пользоваться автомобилями и лишний раз не выходить из дома.

Последний раз "оранжевый" уровень опасности объявлялся 12 июля и 1 августа.

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