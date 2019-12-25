В среду в Петербурге будет прохладно, ожидается мокрый снег

Температура воздуха в Петербурге в дневное время составит 4-6 градусов выше ноля.

В среду, 15 апреля, стало известно о том, что Петербург снова накроет мокрый снег. Об рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус на своей странице в Facebook.

По мнению синоптика, в Северной столице сохранится тыловая часть циклона, центр которого находится над Верхневолжьем. Ожидается, что днем воздух в городе прогреется до 6 градусов тепла. Ветер будет дуть западный ветер со скоростью 4-9 метров в секунду. В некоторых районах города и в ленобласти пройдут кратковременные дожди и выпадет мокрый снег.

Атмосферное давление будет меняться мало и составит 746 мм рт. ст., что ниже нормы.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге пока не подтверждаются негативные прогнозы по коронавирусу.

Фото:Piter.TV