С января в службу "112" обратились почти полмиллиона раз

Самое большое количество звонков было связано с ДТП.

За первые два месяцы нового года специалисты службы "112" получили почти полмиллиона обращений от жителей Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба комитета по информатизации и связи. Самое большое количество звонков было связано с ДТП – почти 40 тысяч. сообщений о пожаре – 3 тысячи.



В ведомстве рассказали, что с января по февраль петербуржцы 493 000 раз звонили в службу экстренной помощи. За день поступало около 8 тысяч звонков. Чаще всего петербуржцы обращались в полицию и скорую помощь (27%), в пожарную службу (1,5%), в остальных случаях людям требовалась комплексное реагирование и справочная информация.

Напомним, что "Система-112" в Петербурге является одной из самых крупных на территории России. С начала 2015 года за помощью обратилось более 8,5 миллионов раз.



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