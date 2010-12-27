Ремонтные работы ограничат движение в нескольких районах Петербурга

Правила вступят в силу с 7 марта.

Конец рабочей недели в Петербурге встретит петербуржцев новыми ограничениями движения транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).



Так с 7 марта по 20 апреля в поселке Лисий Нос движение будет закрыто на Александровской улице, Среднем и Большом проспектах. С 7 до 21 марта автомобилям будет нельзя проехать по Купчинской улице от Малой Балканской улицы до Балканской улицы. На дороге будут проводиться работы по прокладке инженерных сетей.



Также до 24 июля будет полностью перекрыто движение по Серпуховской улице от Загородного проспекта до Клинского проспекта. На участке будут обновлять канализацию. По аналогичным причинам до 26 марта движение ограничат на улице Бабушкина у переулка Матюшенко. До 16 марта – по Республиканской улице у дома №35.



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