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В Петербурге в следующем месяце вырастет цена на хлеб
Сегодня, 18:25
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Rybka123
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В Петербурге в следующем месяце вырастет цена на хлеб

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Данное решение имеет место быть в связи с удорожанием импортного сырья, скорого повышения НДС и падения курса рубля.

В Петербурге возможен рост цен на хлеб. Эту информацию озвучили в "РБК", ссылаясь на петербургских ретейлеров.

Как пишет издание, торговые сети Северной Столицы получили от двух крупных компаний сообщения о повышении цен на хлеб со следующего месяца. Предполагаемый рост варьируется от 3 до 10 процентов. В одной из компаний отметили, что цены на товары не повышались на протяжении двух лет и те же пять процентов незначительно влияют на рынок.

Эксперты отмечают, что данное решение имеет место быть в связи с удорожанием импортного сырья, скорого повышения НДС и падения курса рубля. Тем не менее, они признают, что на фоне инфляции рост цен не будет так сильно заметен для обычного потребителя.  

Ранее на Piter.TV: В петербургском метрополитене могут подскочить цены на жетоны

Фото: pixabay.com

Теги: новости санк петербурга , цены на хлеб
Категории: Лента новостей Новости СПб

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