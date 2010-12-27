Петербурженка хотела нокаутировать 10-летнего ребенка

Женщина вступилась за сына и нанесла пострадавшему гематому плечевого пояса.

В Петербурге женщина неправильно оценили детскую потасовку и с кулаками напала на обидчика своего сына. Об этом стало известно после поступления в полицию заявления от матери пострадавшего ребенка, сообщают "Невские Новости".

От женщины сотрудники правоохранительных органов узнали, что когда ее 10-летний сын гулял со своим другом, подошедший к ним знакомый мальчик ударил ребенка в левое предплечье. Мама "обидчика" оперативно среагировала на ситуацию и подключилась к "драке": ударила школьника по лицу, хватала за руки, трясла за плечи. В результате сын обратившейся в полицию женщины заработал гематому плечевого пояса.

По факту нанесения физических травм ребенку полиция проводит проверку. После беседы с нападавшей сотрудники пришли к выводу, что она слишком серьезно восприняла детские игры.

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