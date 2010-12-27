В центре Петербруга неизвестные украли у бизнесмена 1,4 миллиона рублей

Полиция возбудила уголовное дело по статье разбой.

В четверг, 24 августа, полиция начала расследование кражи, произошедшей в Центральном районе Петербурга. Двое преступников в масках похитили у бизнесмена крупную сумму иностранной валюты. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Как сообщил пострадавший, сам инцидент произошёл в среду, 23 августа, на Транспортном переулке, 2 в районе трех часов дня. Когда он вышел из своего автомобиля, к нему подбежали двое неизвестных, прыснули в лицо газом из баллончика и похитили сумку, в которой находилось 6 370 долларов США и 15 000 евро. После злоумышленники скрылись на машине марки "Ландровер".

Полиция возбудила уголовное дело по статье разбой. Сотрудники правоохранительных органов начали поиск преступников.

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