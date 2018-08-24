Огонь по полицейским в Москве открыл работник петербуржского супермаркета

На опубликованном видео мужчина стреляет по полицейским, а затем ранен сотрудниками полиции. Появились новые подробности перестрелки.

Сегодня ранее Piter.TV рассказывал о перестрелке в центре Москвы накануне вечером. Следственный комитет по факту нападения на сотрудников полиции возбудил уголовное дело. К этому часу появились новые подробности.

На опубликованных кадрах видео с камер наблюдения видно, что молодой худощавый мужчина увидев двух полицейских в форме, достает пистолет и начинает по ним стрелять. По всей видимости он промахиваются. Полицейские отбегают и открывают ответный огонь. Мужчина отмахивается скорее всего от пуль, скрываясь частично за припаркованным автомобилем. Затем молодой человек падает, к нему подходит один из полицейских. Время на видео 19 часов 47 минут.

Нападавший с ранением головы был доставлен в больницу, где он, несмотря на усилия медиков, скончался. Один из сотрудников полиции получил ранение. Преступником оказался 31-летний уроженец Баксанского района Кабардино-Балкарии Р. Кунашев. "Фонтанка" сообщает, что мужчина жил на три города. Зарабатывал он в Санкт-Петербурге, работая в одном из супермаркетов.

Видео: Следственный Комитет Российской Федерации