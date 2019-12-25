Житель Подмосковья стрелял из окна такси на МКАД

Стрелка нашли и задержали.

Житель Подмосковья из такси стрелял в воздух на МКАД.

ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД России сообщает, что сегодня, 31 июля, в районе 51-го км МКАД неизвестный устроил стрельбу в воздух из окна такси. Полицейские оперативно вычислили и нашли стрелка. Им оказался 39-летний житель Подмосковья.

Как удалось установить, пассажир такси уснул на переднем сиденье. Из-за притормозившего резко впереди авто, таксист также резко притормозил. Пассажир проснулся, нецензурно выразился, достал из сумки пистолет и выстрелил в воздух. Водитель такси довез клиента до ближайшей остановки и высадил.

При обыске у стрелка найден травматический пистолет, на которое имеется необходимое разрешение. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

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